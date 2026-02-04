 
  In diesen Stuttgarter Kneipen und Clubs sind Kostüme (nicht) willkommen

Nach dem Fasching in den Club? In diesen Stuttgarter Kneipen und Clubs sind Kostüme (nicht) willkommen

Nach dem Fasching in den Club?: In diesen Stuttgarter Kneipen und Clubs sind Kostüme (nicht) willkommen
1
Nach der Party ist vor der Party. Wo kann man nach der Faschingsveranstaltung weiterfeiern? Foto: Imago/Joeran Steinsiek

Wir haben uns umgehört, in welche Stuttgarter Bars, Kneipen und Clubs ihr im Faschingskostüm reinkommst – und wo nicht.

Digital Desk: Katrin Maier-Sohn (kms)

Lieben oder hassen - das liegt beim Thema Fasching oft ganz nah beieinander. Mit dem sogenannten Schmotzigen Donnerstag – in diesem Jahr am 12. Februar - beginnt in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht die eigentliche Fastnachtszeit. Zwar ist Stuttgart nicht unbedingt als Fasnetshochburg bekannt, aber auch hier gibt es Umzüge, Partys und Narrengruppen.

 

Ist der Umzug rum, die Stimmung aber immer noch ausgelassen, zieht es viele Kostümierte in die Kneipen und Clubs der Stadt. Doch nicht alle Stuttgarter Bar- und Clubbetreiber:innen sehen das Faschings-Publikum gerne bei sich. Wir haben uns umgehört.

Filmriss am Rosenmontag

Direkt am Hans-im-Glück-Brunnen und narrenfreundlich ist die Bar Mrs Jones von Gastrolegende Yusuf Oksaz. Hier findet jedes Jahr am Rosenmontag eine Faschingsparty statt. Der Titel sagt eigentlich schon alles, was man wissen muss „Filmriss am Rosenmontag“. Nur wenige Straßen weiter befindet sich mit der Boa eine weitere Legende. Der älteste Club der Stadt belohnt Kostümierte sogar mit einem Shot aufs Haus und am Faschingsdienstag wird bereits ab 15 Uhr gefeiert – bis spät.

Auch im Classic Rock Café am Börsenplatz sind Partygäste im Kostüm willkommen. „Klar sind bei uns Kostüme erlaubt und sogar gewünscht. Schließlich haben wir einen richtigen Faschingsmarathon mit Partys an allen Tagen plus einem Faschings-Pre-Opening am 5. Februar bei uns“, sagt uns der Betreiber.

Fasnet in Stuttgart: Termine, Umzüge, Partys – hier wird gefeiert

Fasnet in Stuttgart Termine, Umzüge, Partys – hier wird gefeiert

Die Narren sind los! Die fünfte Jahreszeit kommt auch in Stuttgart mit Macht. Vom Kübelesrennen bis zum großen Faschingsumzug planen die Fasnetsvereine ein umfangreiches Programm.

Kostüme waren hier noch nie ein großes Thema

Etwas anders sieht es bei der Uhu Bar in der Leonhardsstraße aus. „Wir sind nicht so die Faschingsleute, aber grundsätzlich ist jeder willkommen, der sich benimmt und nicht zu betrunken ist“, heißt es von dort. Ähnlich sehen es die Betreiber der Marshall Bar in der Eberhardstraße. Kostüme waren hier noch nie ein großes Thema: „Grundsätzlich ist es bei uns so, dass wir nie großartig Leute mit Faschingskostümen im Laden hatten - nur am Faschingsdienstag beim Umzug, aber da ist es ja okay, da dieser an unserer Bar vorbeiführt.“ Auch im Mos Eisley könnt ihr verkleidet ausgelassen feiern.

Weitere Artikel zu Stuttgart Fasching Fasnet Karneval Kostüm Club Bar
 
 