Der Gipfel mit Wladimir Putin hat endgültig gezeigt: Donald Trump steht im Ukraine-Krieg nicht auf der Seite des Westens.
17.08.2025 - 17:06 Uhr
Das Treffen hatte kaum begonnen, da war es schon vorbei. Ein halbes Jahr ist es her, dass Wolodymyr Selenskyj zum ersten Mal von Donald Trump im Weißen Haus empfangen wurde. Der ukrainische Präsident musste sich verhöhnen und beschimpfen lassen. Es kam zum Eklat: Noch vor dem Mittagessen wurde er herausgeworfen. „Sie haben schlechte Karten“, rief ihm der Hausherr hinterher.