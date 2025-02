Der Dschungel-Jahrgang 2025 war der erfolgloseste aller Zeiten bei den Prüfungen, aber auch vergleichsweise sozial. Überraschend ist vor allem eins: „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ war so politisch, wie nie zuvor.

Carolin Klinger 10.02.2025 - 16:41 Uhr

Was bleibt nach zwei Wochen „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ auf RTL? Zunächst natürlich eine überglückliche und verdiente Dschungelkönigin Lilly Becker, die sich darüber freut, dass „Deutschland mich gut leiden kann“. Wird ihr Name in Zukunft fallen, wird man sie allerdings nicht nur mit der Krone verbinden, sondern innerlich auch Maurice brüllen hören: „Lilleeeeey!“. Vergnügliche Momente wie bei dieser Wasser-Prüfung mit Maurice und Lilly – sie werden sicherlich in die Annalen der Dschungelgeschichte eingehen.