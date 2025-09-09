Im hoch verschuldeten Frankreich ist die Regierung im Streit über Sparmaßnahmen zerbrochen. Wirtschaftsreformen erscheinen unwahrscheinlicher denn je. Das kann für Europa gefährlich werden.
09.09.2025 - 09:08 Uhr
Paris/Frankfurt - Die Regierung zerbrochen, die Haushaltskrise bleibt: Frankreichs Mitte-Rechts-Regierung ist nach nur knapp neun Monaten gescheitert, Premier François Bayrou bei der Vertrauensfrage im Parlament gescheitert. Die Hängepartie in Frankreich hat schwerwiegende Folgen nicht nur für Deutschlands Nachbarland. Sie könnte für die gesamte Eurozone zur Belastung werden.