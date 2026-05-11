Der britische Premierminister Keir Starmer übernimmt die Verantwortung für das Wahldebakel seiner Partei - will aber nicht gehen. In einer Rede wendet er sich an das Vereinigte Königreich.
11.05.2026 - 12:41 Uhr
London - Der britische Premierminister Keir Starmer will mit aller Macht im Amt bleiben. In einer mit Spannung erwarteten Krisenansprache richtete sich der 63-Jährige an seine Partei und das gesamte Vereinigte Königreich. Starmer übernahm die Verantwortung für das Wahldebakel seiner Labour-Partei am vergangenen Donnerstag - und kündigte an, jetzt alles besser zu machen. Drei Kernaussagen im Detail: