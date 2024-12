Rund um den Aussichtsturm „Hohe Warte“ bei Pforzheim herrscht an diesem Montagmittag Stille. Vier Tage nachdem ein Passant drei Jugendliche tot unter dem Turm gefunden hat, gehen nur wenige den zehn Minuten langen Fußweg vom Wanderparkplatz durch den Wald hinauf. „Man kann es sich einfach nicht vorstellen“, sagt eine Frau und schüttelt den Kopf. Eine andere zündet eine Kerze an.

Die Treppe zu der 40 Meter hohen Aussichtsplattform hat die Stadt Pforzheim durch ein Absperrgitter gesichert, auf dem Boden davor bringen Menschen ihre Trauer mit Blumen und Kerzen zum Ausdruck. „Die gemeinsame Zeit wird immer in meinen Erinnerungen bleiben. Hab euch lieb“, heißt es auf zwei Kerzen.

Eltern von Schülern im Umkreis sind besorgt

Was genau am Donnerstag passiert ist, wird von der Polizei gegenwärtig rekonstruiert. „Wir haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Pforzheim. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden – ob vorsätzlich oder fahrlässig. Es würden aber „alle objektiven und subjektiven Beweismittel erhoben“, auch in den sozialen Medien. Die Frage, ob Mobbing die drei Jugendlichen in den Suizid getrieben haben könnte, kommentiert er nicht.

Bei den Toten soll es sich um drei Mädchen handeln, doch nicht einmal ihr genaues Alter wird von der Polizei bestätigt. Laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung besuchten sie dieselbe Schule. Die Jugendlichen dort würden psychologisch betreut. Ein Trauerraum sei eingerichtet worden. In den meisten Klassen laufe der Unterricht wieder, auch in der betroffenen Klassenstufe soll dies im Laufe der Woche wieder der Fall sein – „soweit dies möglich ist“, wird der Rektor zitiert.

Ein Mann geht eilig um den Turm, schaut immer wieder nach oben, am Ohr das Handy, er telefoniert – und scheint immer wieder Informationen durchzugeben. Am anderen Ende sei seine Frau gewesen, erzählt Fabijan Perkovic nach dem Telefonat. Er ist extra in der Mittagspause hierher gefahren. Er habe selbst einen Arbeitskollegen verloren, der sich mit einem Sprung von dem Turm das Leben genommen hat. Und das Ehepaar hat zwei Kinder im Teenager-Alter, einen 14-jährigen Sohn, eine 15-jährige Tochter, die der Vorfall sehr beschäftigt.

Fabijan Perkovic hat selbst zwei Kinder im Teenager-Alter und fordert, den Turm besser zu sichern. Foto: STZN/Dürr

Die Eltern sind besorgt, seit sie davon gehört haben. Um 6 Uhr am Montagmorgen habe ihm sein Sohn geschrieben, dass etwas Schlimmes passiert sei und dass er sprechen möchte, erzählt Petkovic. Der Tod der drei Teenager beschäftige nicht nur die Schule, auf die die Jugendlichen gegangen sind, sondern alle im Umkreis. Nicht das erste Mal komme es zu so einem tragischen Vorfall. Offizielle Zahlen gibt es nicht, doch von zwei weiteren Fällen in diesem Jahr ist die Rede. „Da muss was passieren“, fordert der Vater.

Rede vom „Turm des Todes“

Was das sein könnte, steht für Carsten Stahl schon fest. Von Berlin ist der selbst ernannte Antimobbing-Trainer, Kinderschützer und ehemalige RTL-2-Star angereist – ob aus ehrlicher Betroffenheit oder um den mutmaßlichen Suizid für das eigene Marketing zu nutzen, wie manche unterstellen, ist unklar. Schon am Samstag spricht er bei einer spontanen Trauerversammlung am „Turm des Todes“, wie er den Hohe Wart-Turm nennt. Die Verantwortlichen hätten jahrelang versäumt, für Sicherheit zu sorgen. „Wenn Ihr so weiter macht, werden die Bürger ihn selbst abreißen“, droht er in einem Video auf Instagram.

Der Familienvater Fabijan Perkovic hält von einem Abriss nichts. Mit seinen Kindern ist er selbst schon dort oben gestanden und hat die Aussicht über den Nordschwarzwald genossen. Doch auch er findet, dass man den Turm ordentlich sichern und dafür richtig Geld in die Hand nehmen müsse. Und er wünscht sich einen Gedenkort, damit auf die Todesfälle aufmerksam gemacht werde. So viel steht für ihn fest: „In der jetzigen Form soll der Turm nicht wieder geöffnet werden, das kann nicht gut gehen.“

Hinweis:

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/