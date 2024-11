Ist der Traum von der modernen Gesellschaft auf einmal nicht mehr mehrheitsfähig? Das ist die falsche Frage, sagt Andreas Geldner

Andreas Geldner 13.11.2024 - 13:35 Uhr

Mit den ersten Berufungen in die neue US-Regierung wird deutlich, welche Zäsur der Sieg von Donald Trump bedeutet. In den USA ist eine vermeintliche Fortschritts-Koalition zerbröselt. Dass die Demokraten eine traditionelle Kerngruppe, die weiße Arbeiterschaft, verloren haben, konnte man noch damit abtun, dass in dieser Gruppe die Republikaner erfolgreich an Ressentiments appellierten. Doch Trumps flächendeckender Wahlsieg gründet auf Gruppen, die bisher die Klientel für progressive Politik waren: Latinos, Afroamerikaner, überraschend viele Frauen. Selbst von bisher linksliberalen Städtern haben die Demokraten weniger Stimmen erhalten als gewohnt.