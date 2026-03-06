Das Sindelfinger Stern-Center steht vor einer Neuausrichtung. Trotz hoher Besucherzahlen leidet es unter Leerstand. Welche Pläne gibt es für die Zukunft des Einkaufszentrums?
Ein bisschen wie ein Hochbunker steht das Stern-Center am Rande der Sindelfinger Innenstadt. Blassorange und hellgelb kommen die hohen, fensterlosen Wände daher, die den Autofahrer empfangen, der über die Riedmühlestraße ins Parkhaus fahren will. Eine schmale Einfahrt, leicht zu übersehen. Dagegen drei Ausfahrten. Wie ein ganz anderes Gebäude wirken die Eingänge an beiden Seiten des Busbahnhofs: Gerundete Glasfronten laden dort in das Einkaufszentrum ein. Das Stern-Center war als Erweiterung der Innenstadt Richtung Süden gedacht – seit Jahren leidet es unter einem schlechten Ruf. Kürzlich hat die Activ-Group das Objekt gekauft. Sie will es „neu positionieren“.