Ein Beamter mit Zugang zu den sozialen Netzwerken der Polizei Stuttgart hatte offenbar den eigenen Account mit dem der Behörde verwechselt – das hat Folgen.

Jonas Schöll 23.03.2025 - 21:19 Uhr

Die Polizei Stuttgart hat sich am Sonntag für eine Panne beim Kurznachrichtendienst „X“ entschuldigt. Bei der Kommunikation zu den zwei Demos „Gemeinsam für Deutschland“ und „Demo gegen Rechts“ am Samstag in Stuttgart habe ein „Mitglied unseres Social-Media-Teams versehentlich mit unserem dienstlichen Account einen persönlichen Beitrag verfasst“, schreiben die Beamten in einem Beitrag. Der irritierende Beitrag war vielen Nutzern aufgefallen und dann gelöscht worden. „Bei dem Kommentar handelt es sich um eine persönliche Meinung. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir keine Fake-Accounts betreiben“, versichern die Beamten.