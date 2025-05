Die Feuerkatastrophe in Los Angeles bedrohte auch das Thomas-Mann-Haus. Nun gibt es eine Neuigkeit zu der Kulturstätte.

dpa 26.05.2025 - 13:44 Uhr

Los Angeles - Sechs Monate nach den verheerenden Bränden in Los Angeles und genau am 150. Geburtstag des Schriftstellers nimmt das Thomas Mann House seinen regulären Betrieb wieder auf. Den Auftakt bilde ein Konzertprogramm mit Lesungen am 6. Juni, die erste Präsenzveranstaltung seit den Bränden, teilte in Berlin der Verein Villa Aurora & Thomas Mann House mit. Das im L.A.-Stadtteil Pacific Palisades gelegene Mann-Haus war im Januar von den Feuern bedroht, blieb jedoch weitgehend unversehrt.