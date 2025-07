Die Wieslauftalbahn rollt wieder seit Frühjahr – sehr zur Freude der Pendler und Schüler nach den schweren Flutschäden im vergangenen Jahr. Jedoch fährt das Wiesel derzeit noch nur bis Rudersberg-Nord, dort heißt es dann: Aussteigen und in einen Ersatzbus steigen bis nach Oberndorf.

Auf Nachfrage, ob es bereits einen anvisierten Termin gibt, wann die Wieslauftalbahn wieder auch den letzten Abschnitt bis nach Oberndorf bedient, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit: „Ziel ist es, dass das Wiesel bis zum Start des neuen Schuljahres wieder bis Oberndorf fährt.“ Ein genaues Startdatum konnte aber noch nicht genannt werden.

Was ist noch zu machen, welche Arbeiten stehen noch an, bevor das Wiesel wieder den letzten Abschnitt befahren kann?

Noch ist in Rudersberg-Nord Schluss. Foto: Eva Schäfer

Der Bahnübergang Siemensstraße muss noch fertiggestellt werden

„Aktuell ist die Strecke bis auf den Bahnübergang Siemensstraße fertiggestellt. Solange dieser nicht fertiggestellt ist, kann die Strecke nicht bis nach Oberndorf befahren werden. Die Reparatur des Bahnübergangs hängt an der Lieferung von Ersatzteilen. Diese verzögert sich, soll aber im Laufe des Augusts erfolgen“, sagt Elisa Raßmus, Pressesprecherin des Landratsamts Rems-Murr-Kreis.

Und wie lange wird ein Halbstundentakt, abwechselnd Zug und Bus, geboten? Gilt das bis zum Jahresende?

Das dritte Wieselfahrzeug soll Ende August geliefert werden

Darauf sagt Elisa Raßmus: „Der Halbstundentakt abwechselnd mit Zug und Bus wird so lange angeboten werden, bis dem Zweckverband genügend Fahrzeuge für den Halbstundentakt nur per Zug zur Verfügung stehen." Dies könnte mit der Lieferung des dritten „neuen gebrauchten" Wieselfahrzeugs der Fall sein. Hier würde man sich noch in der abschließenden Planung befinden, ob man das so hinbekomme.

Das dritte neue Wiesel soll voraussichtlich Ende August/Anfang September geliefert werden. Die Wieslauftalbahn wird von der Württembergischen Eisenbahngesellschaft WEG betrieben, dort ist auch der Ersatzfahrplan hinterlegt, ebenfalls in der VVS-App sind die Zugverbindungen und Busersatzpläne eingepflegt.