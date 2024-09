Bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen kassieren die Ampel-Parteien eine Schlappe. Am Tag danach diskutieren sie über Konsequenzen. In den Ländern stehen komplizierte Regierungsbildungen bevor.

dpa 02.09.2024 - 04:30 Uhr

Dresden/Erfurt/Berlin - Nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen beraten die angeschlagenen Ampel-Parteien in Berlin über Konsequenzen. Gemeinsam mit den Spitzenkandidaten aus den Ländern stehen die Parteichefs Rede und Antwort. In den Ländern zeichnen sich schwierige Regierungsbildungen ab. Sowohl in Sachsen als auch in Thüringen will die CDU den Ministerpräsidenten stellen. Allerdings ist unklar, mit welchen Bündnissen dies gelingen könnte.