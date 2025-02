Unmittelbar nach seinem Amtsbeginn hat US-Präsident Donald Trump den Austritt der USA aus der WHO angeordnet. Jetzt zieht Argentinien nach.

red/AFP 05.02.2025 - 16:27 Uhr

Nach den USA hat auch Argentinien den Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) angekündigt. Der Grund für die Entscheidung seien die „tiefgreifenden Differenzen in Bezug auf das Gesundheitsmanagement, insbesondere während der (Corona-) Pandemie“, sagte der Sprecher des rechtsgerichteten argentinischen Präsidenten Javier Milei, Manuel Adorni, am Mittwoch. Argentinien werde es nicht zulassen, „dass eine internationale Organisation in unsere Souveränität eingreift“.