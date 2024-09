Alle wissen, warum die jüngsten Wahlen in Thüringen und Sachsen so schief gegangen sind. Aber nichts an den vielen Worten kann überzeugen, findet unser Kolumnist Tim Schleider

Tim Schleider 07.09.2024 - 08:00 Uhr

Wir erleben eine Zäsur. Die demokratische Mitte. Nun auch die Jungen. Das etablierte Parteiensystem. Hoffähig geworden. Die Bürger erwarten jetzt, dass. Geradezu auf den Kopf gestellt. Erinnert an 1927. Erinnert an 1964. Erinnert an 1932. Veränderungsschock. Jetzt schnell liefern. Ampelpampeltrampel.