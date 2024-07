Nach der EM geht der Blick bei der deutschen Nationalmannschaft nach vorn. Der Bundestrainer sucht einen Nachfolger für Toni Kroos. Dabei kommt ein Mann des VfB Stuttgart ins Spiel.

Dirk Preiß 07.07.2024 - 14:19 Uhr

Schon als Julian Nagelsmann im vergangenen Frühjahr ein Quartett des VfB Stuttgart zur Nationalmannschaft eingeladen hatte, meinte er: „Ich hätte auch noch mehr nominieren können.“ Der VfB ritt damals auf einer Welle des Erfolgs, der in der Vizemeisterschaft mündete – und in einem Quintett, das im vorläufigen Kader für die Europameisterschaft mündete. Schon damals nannte der Bundestrainer den Namen von Angelo Stiller – was er nun wiederholte.