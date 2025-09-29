Mit Tobias Degode gibt es einen Sieger im ersten Wahlkampf. Als Verlierer sehen sich die vier übrigen Bewerberinnen und Bewerber aber nicht.
29.09.2025 - 05:27 Uhr
Während der Sieger Tobias Degode lächelt, sich aber zurückhaltend gibt, üben sich die unterlegenen Oberbürgermeister-Kandidaten nach der Verkündung des Ergebnisses in Zweckoptimismus. „Vielleicht ist das der Start für etwas ganz Großes“, scherzt Marisa Betzler, die am Ende auf 1,17 Prozent der Wählerstimmen kam, beim Livetalk unserer Zeitung kurz nach dem Verkünden des vorläufigen Endergebnisses.