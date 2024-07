Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel reagiert zunehmend dünnhäutig auf die Hängepartie um die Hochwasser-Unterstützung. Auch sein Rudersberger Kollege Raimon Ahrens kritisiert das Land. Das Warten auf Hilfe zerrt an den Nerven.

Sascha Schmierer 14.07.2024 - 16:04 Uhr

Eigentlich könnte Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel in diesen Tagen in Feierlaune sein. Seit Freitag ist Schowo. Das ebenso bekannte wie beliebte Stadtfest lockt mit seinem Mix aus Bier und Bands zigtausende Besucher an und versetzt die Daimlerkommune fünf Tage lang in einen Ausnahmezustand. Nach Fassanstich und Jugendmusikschulkonzert gäbe es für einen Rathauschef am Festwochenende eigentlich keine schönere Verpflichtung als im Gespräch mit dem Bürger das gute Wetter zu loben und über die Frage nachzusinnen, wie viele kostenlose Parkplätze eine Altstadt mit einem funktionierenden Einzelhandel denn nun eigentlich tatsächlich braucht.