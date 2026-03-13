Der Wahlsieg von Cem Özdemir löst in der Türkei unterschiedliche Reaktionen aus. Kritik kommt vor allem von Anhängern von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan.
In Baden-Württemberg leben Schätzungen zufolge bis zu 350 000 wahlberechtigte Menschen türkischer Herkunft. Sie könnten bei der Wahl am 4. März eine entscheidende Rolle gespielt haben, denn bei den maßgeblichen Zweitstimmen lagen die Grünen nur 27 312 Stimmen vor der CDU. Dass Wählerinnen und Wähler mit türkischem Migrationshintergrund geschlossen für Özdemir gestimmt haben, gilt jedoch als unwahrscheinlich. Der designierte Ministerpräsident hat viele Unterstützer — aber auch erbitterte Gegner, insbesondere unter Anhängern von Präsident Recep Tayyip Erdogan, dessen Politik er seit Jahren scharf kritisiert.