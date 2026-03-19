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Nach der Landtagswahl Es wird höchste Zeit für Sondierungen

Nach der Landtagswahl: Es wird höchste Zeit für Sondierungen
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Die Grünen haben die CD Foto: Marijan Murat/dpa

Zwei Wochen nach der Wahl wollen die Noch-Koalitionäre ausloten, ob sie regieren können. Ernsthaft? Das ist zu lang, kommentiert unsere Redakteurin Annika Grah.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Rückblickend wirkt es wie ein gut orchestriertes Machtspiel, das sich in der Landespolitik seit dem 8. März abspielt: erst das vorschnelle Eingeständnis einer Niederlage des CDU-Spitzenkandidaten am Wahlabend, dann die darauf folgende Empörung über die Grünen und die Maximalforderungen von einer geteilten Amtszeit oder einer Übernahme des CDU-Programms. Jetzt kommt das, was gewissermaßen kommen musste: Die Grünen haben zu Sondierungen eingeladen, und es ist mangels Alternativen kaum davon auszugehen, dass die CDU-Gremien das Angebot ausschlagen werden. Koalitionsverhandlungen sind die Gespräche, die nächste Woche beginnen könnten, aber nicht. Und angesichts der Lage der Welt fragt man sich: Wie lange dauert das noch?

 

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Ja, die Kräfteverhältnisse haben sich verschoben. Grüne und CDU sind im Landtag gleich stark. Das wird für Diskussionen über Posten und Inhalte sorgen. Aber es ist nicht so, dass sich da zwei treffen, die sich noch nie gesehen hätten. Cem Özdemir und Manuel Hagel müssen sich offenbar noch besser kennenlernen – für das Gros der handelnden Personen gilt das jedoch nicht. Grüne und CDU haben zehn Jahre miteinander regiert.

Dabei gerät noch etwas aus dem Blick: Das Wahlergebnis ist auch eine Bestätigung der bisherigen Landesregierung. Gut 60 Prozent der Wähler haben für Grüne und CDU gestimmt. Der Auftrag ist damit klar. Den sollten beide Seiten annehmen.

Özdemir und Hagel müssen sich noch beschnuppern

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