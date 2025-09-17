Nach der Sommerpause Grüne wollen Nahverkehr zur kommunalen Pflichtaufgabe machen
Die Grünen im Landtag wollen den öffentlichen Nahverkehr noch zur kommunalen Pflichtaufgabe machen. „Der ÖPNV ist Daseinsvorsorge und vergleichbar mit Schulen, der Wasserversorgung oder der Müllentsorgung“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Silke Gericke, bei der Fraktionsklausur in Heidelberg.