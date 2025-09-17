 
Nach der Sommerpause Grüne wollen Nahverkehr zur kommunalen Pflichtaufgabe machen

1
Im Landesmobilitätsgesetz ist schon eine Nahverkehrsabgabe vorgesehen. Das geht den Grünen nicht weit genug. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Die Grünen im Landtag wollen den Nahverkehr zur kommunalen Pflichtaufgabe machen.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Grünen im Landtag wollen den öffentlichen Nahverkehr noch zur kommunalen Pflichtaufgabe machen. „Der ÖPNV ist Daseinsvorsorge und vergleichbar mit Schulen, der Wasserversorgung oder der Müllentsorgung“, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Silke Gericke, bei der Fraktionsklausur in Heidelberg.

 

Landesmobilitätsgesetz gerade verabschiedet

Macht das Land den Öffentlichen Nahverkehr tatsächlich zur kommunalen Pflichtaufgabe, könnte ein Mindestangebot an Bussen und Bahnen festgelegt werden, so die Begründung. „Die Bürgerinnen und Bürger erhalten damit einen rechtlichen Anspruch auf ein funktionierendes Nahverkehrsangebot“, erklärt Gericke. Allerdings müsste das Land den Kommunen dann auch bei der Finanzierung helfen. Dass diese Forderung sich angesichts der angespannten finanziellen Lage in vielen Kommunen allerdings noch vor der Landtagswahl durchsetzen lässt, ist eher fraglich.

Neuer Anlauf bei der City-Maut

Die grün-schwarze Koalition hatte im vergangenen Jahr lange um das Landesmobilitätsgesetz gerungen. Damit wurde die Grundlage für die Einführung einer sogenannten Nahverkehrsabgabe geschaffen, mit deren Hilfe Kommunen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs finanzieren sollen. Städte und Landkreise können damit künftig Einwohner oder Fahrzeughalter zur Kasse bitten. Eine zentrale Forderung von Grünen und Kommunen, die Möglichkeit für eine City-Maut und Arbeitgeberabgabe, war hingegen am Widerstand der CDU gescheitert.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz will mehr Geld für den ÖPNV. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

An der Stelle unternehmen die Grünen einen neuen Versuch: Sowohl eine Arbeitgeberabgabe als auch eine City-Maut müssten möglich sein, wenn sie von Städten, Gemeinden oder Landkreisen als sinnvoll eingeschätzt würden, heißt es in dem Papier. „Uns geht es um einen größeren Gestaltungsspielraum für die Kommunen“, sagte Fraktionschef Andreas Schwarz unserer Zeitung.

Das Landesmobilitätsgesetz sei nur die Basis, ergänzte die verkehrspolitische Sprecherin Silke Gericke: „Uns geht es jetzt darum, unseren Kommunen den kompletten Werkzeugkasten für eine innovative ÖPNV-Finanzierung anzubieten.“ Dass diese Forderung sich wenige Monate vor der Landtagswahl tatsächlich durchsetzen lässt, ist allerdings ebenfalls eher unwahrscheinlich. Sie dürfte also eher als Vorgeschmack auf den herannahenden Landtagswahlkampf zu lesen sein.

