Die kommunalpolitische Arbeit raubt Zeit. Trotzdem engagieren sich viele Menschen ehrenamtlich im südlichen Teil des Kreises Ludwigsburg. Die Gründe sind vielfältig.

Franziska Kleiner 22.09.2024 - 11:05 Uhr

Die einen machen hauptberuflich Politik an der Verwaltungsspitze, die anderen ehrenamtlich in Kreis- oder Gemeinderat. Selbst wenn sie auf unterschiedlichen Seiten sitzen, eint Bürgermeister und Kreis- beziehungsweise Stadträte das Ziel: Sie wollen die Gemeinde, die Stadt, den Landkreis voranbringen. Einige Mandatsträger geben einen Einblick in die Arbeit, die nach der Sommerpause dieser Tage wieder an Fahrt aufnimmt.