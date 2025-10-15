Nach der Wahl in Bad Boll Breitseite gegen Kandidatin und Bürgermeister Bührle
Eine Gemeinderätin der Grünen, Mitglied des Wahlausschusses, macht Werbung für den Kandidaten Ozasek, kritisiert Ann Kathrin Traub und verliert daraufhin das Amt.
Die Bürgermeisterwahl in Bad Boll wurde begleitet von Ereignissen, die es so wohl noch nicht gegeben hat. Es hagelte Vorwürfe gegen die Kandidatin Ann Kathrin Traub, die nach dem ersten Wahlsonntag in Führung liegt. Damit nicht genug: Ein Mitglied des Gemeindewahlausschusses wurde abberufen, und das Gremium war damit gar nicht mehr vollständig, weil die Stellvertreterin weggezogen ist. Vorwürfe, die per Mail verbreitet wurden, gingen noch über den Wahlkampf hinaus und richteten sich gegen Bürgermeister Hans-Rudi Bührle und seine Verwaltung. Das will der Schultes sich nicht bieten lassen, er stellt sich vor seine Mitarbeiter. Er lasse dies auf seine zivilrechtliche oder strafrechtliche Relevanz prüfen.