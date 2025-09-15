Nach der Wahl in NRW Herzkammer der SPD vor Infarkt
Die Partei des Volkszorns will Volkspartei werden. Die SPD muss um diesen Rang bangen. Das Ergebnis der Kommunalwahl in NRW lässt sich nicht schönreden, meint StZ-Autor Armin Käfer.
Für wie dumm hält die SPD-Vorsitzende Bärbel Bas eigentlich den Rest der Republik? Das befürchtete Desaster ihrer Partei sei ausgeblieben, sagt sie nach der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Das Ergebnis lässt sich aber nicht schönreden. Gewiss, es ging da nicht um das Schicksal Deutschlands, „nur“ um Machtposten in Rathäusern an Rhein und Ruhr. Und die Systemsprenger von rechts außen haben „nur“ 14,5 Prozent der Stimmen erzielt, die Sozialdemokraten „nur“ 2,2 Punkte verloren. Diese Resultate lassen sich aber auch gegen den Strich bürsten: Die Rechtsextremisten haben ihr Gewicht verdreifacht. Bas und ihre SPD verbuchen den schlechtesten Wert seit 1946. Alles kein Desaster?