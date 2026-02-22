Ersatzzölle und Drohungen – US-Präsident Donald Trump reagiert mit einem Wutausbruch auf das Zoll-Urteil des Supreme Court.
22.02.2026 - 16:23 Uhr
So hatte sich Donald Trump seinen Auftritt vor beiden Häusern des US-Kongresses, obersten Richtern und Top-Militärs nicht vorgestellt. Statt sich für den versprochenen Aufbruch in ein „goldenes Zeitalter” feiern zu lassen, tritt er am Dienstag geschwächt vor die Nation, um die traditionelle „State-of-the-union“-Rede zu halten, die Ansprache zur Lage der Nation. Ausgerechnet die Mehrheit der Richter am Supreme Court haben ihm mit dem Zollurteil den Hebel weggenommen, den er national und international benutzt hat, anderen seinen Willen aufzuzwingen.