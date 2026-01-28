Erste Lichtblicke für Bauwillige: Warum neue Fördergelder und mehr Genehmigungen das Comeback der Branche einläuten könnten – und wo trotzdem gewaltige Baustellen bleiben.

red/dpa/lsw 28.01.2026 - 11:45 Uhr

Die krisengeschüttelte baden-württembergische Baubranche sieht für 2026 erste Anzeichen für eine Trendwende. Der Präsident der Landesvereinigung Bauwirtschaft, Markus Böll, verwies in Stuttgart auf die Zunahme der Baugenehmigungen im Wohnungsbau. Dies sei ein Indikator, der Hoffnung gebe, und dies könnte bei der Erholung der Branche helfen. Die Bauwirtschaft habe das dritte Rezessionsjahr hinter sich.