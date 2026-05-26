Der Einbruch in ein Herrenberger Elektronikgeschäft Mitte April ist offenbar aufgeklärt. Der Wert der Beute betrug 9500 Euro. Die Ermittlungen nach einem Mittäter dauern aber noch an.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg vermeldet einen Ermittlungsfall zu einem Einbruch in Herrenberg. Demnach befindet sich ein 19-Jähriger seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, am 15. April gemeinsam mit einem 18-Jährigen in ein Elektronikgeschäft in Herrenberg eingebrochen zu sein. Die beiden sollen mehrere Mobiltelefone im Wert von insgesamt rund 9500 Euro gestohlen und anschließend teilweise weiterverkauft haben.

 

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führten auf die Spur der beiden Heranwachsenden, die im Verdacht stehen, für weitere, ähnliche Fälle verantwortlich zu sein.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 19-Jährige am 20. Mai vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Bandendiebstahls und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen zu dem 18 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter dauern an.