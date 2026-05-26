Der Einbruch in ein Herrenberger Elektronikgeschäft Mitte April ist offenbar aufgeklärt. Der Wert der Beute betrug 9500 Euro. Die Ermittlungen nach einem Mittäter dauern aber noch an.

Wolfgang Berger 26.05.2026 - 15:22 Uhr

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg vermeldet einen Ermittlungsfall zu einem Einbruch in Herrenberg. Demnach befindet sich ein 19-Jähriger seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, am 15. April gemeinsam mit einem 18-Jährigen in ein Elektronikgeschäft in Herrenberg eingebrochen zu sein. Die beiden sollen mehrere Mobiltelefone im Wert von insgesamt rund 9500 Euro gestohlen und anschließend teilweise weiterverkauft haben.