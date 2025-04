In einer Kirche wird eingebrochen. Kurz darauf betritt ein Mann einen Imbiss. Auf dem Kopf trägt er eine Priestermütze.

Ein Mann, der mit einer Priestermütze in einem Imbiss im Neckar-Odenwald-Kreis auftauchte, steht unter Verdacht, kurz zuvor in eine Kirche eingebrochen zu sein. Dort soll der 38-Jährige mehrere Gegenstände gestohlen haben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Mann hatte in dem Lokal in Walldürn Essen bestellt und dann gesagt, dass er kein Geld dabeihabe und welches von der Bank abheben müsse. Im Imbiss ließ er den Angaben zufolge seinen Rucksack zurück, in dem sich mehrere gestohlene Gegenstände aus der Wallfahrtsbasilika St. Georg befanden. Dort soll der Mann zuvor eine Tür zur Sakristei aufgehebelt haben.

Mann im Imbiss festgenommen

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann unweit des Imbisses festnehmen. Auch bei der Festnahme trug er mehrere zuvor entwendete Gegenstände aus der Kirche bei sich – darunter einen Kerzenständer und eine Maria-Figur.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Zur Ausnüchterung kam er nach dem Vorfall am Mittwoch aufs Polizeirevier.