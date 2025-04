Nach einer Kontrolle in Winnenden

Erst ein Crash, dann der Sprung über einen Zaun – doch am Ende klickten die Handschellen. Ein 18-Jähriger nimmt nach einer Kontrolle Reißaus vor der Polizei. Die Flucht hatte einen Grund.

Frank Rodenhausen 11.04.2025 - 18:24 Uhr

Mit waghalsigen Manövern und einem gestohlenen Motorrad hat ein junger Mann am Freitagnachmittag versucht, einer Polizeikontrolle in Winnenden zu entkommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, endete die Flucht mit einem Unfall in Waiblingen – und der Festnahme des 18-Jährigen.