Dem Hobby-Jäger Manuel Hagel liefert der 1. Mai üblicherweise zwei Gründe zum Feiern. In diesem Jahr kommt nach einer kurzen Nacht noch ein dritter hinzu.
01.05.2026 - 08:42 Uhr
Es ist spät geworden am Donnerstagabend bei den Koalitionsgesprächen in Stuttgart. Trotzdem lässt sich Manuel Hagel seine Geburtstagstradition nicht nehmen. Wie jedes Jahr am 1. Mai ist der CDU-Landeschef im Morgengrauen allein in den Wald gezogen – denn an diesem Tag geht jedes Jahr die Bockjagd los. Dieses Jahr ist es für den passionierten Jäger in noch einer Hinsicht ein besonderer Tag.