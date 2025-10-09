Der UN-Generalsekretär lobt die Bemühungen aller Beteiligten um Frieden im Gaza-Krieg. Nach der Einigung auf eine erste Phase des US-Friedensplans will er mehr.

Nach der Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. „Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden“, betonte Guterres in einer Mitteilung. Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. „Das Leiden muss ein Ende haben“, forderte der UN-Generalsekretär.

Unsere Empfehlung für Sie Gaza-Krieg Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung der Geiseln Es gibt einen Durchbruch bei den Verhandlungen zum Gaza-Krieg. Israel und die islamistische Hamas stimmen der ersten Phase von Trumps Friedensplan zu. Guterres lobte die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten, Katars, Ägyptens und der Türkei, die den Durchbruch bei Gesprächen in Scharm el Scheich in der Nacht zum Donnerstag vermittelt hatten. Die Vereinten Nationen würden die vollständige Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, die Bereitstellung ihrer humanitären Hilfe ausweiten und die Wiederaufbaubemühungen im Gazastreifen vorantreiben.

Guterres: „Einmalige Gelegenheit“ für Zweistaatenlösung nutzen

Zugleich forderte Guterres alle Beteiligten auf, „diese einmalige Gelegenheit“ für den Weg hin zu einer Zweistaatenlösung zu nutzen, die es Israelis und Palästinensern ermöglichen würde, in Frieden und Sicherheit zu leben. „Noch nie stand so viel auf dem Spiel“, betonte er.

Mit Zweistaatenlösung ist ein unabhängiger palästinensischer Staat gemeint, der friedlich Seite an Seite mit Israel existiert. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt eine Zweistaatenlösung ebenso ab wie die Hamas.