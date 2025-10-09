Der UN-Generalsekretär lobt die Bemühungen aller Beteiligten um Frieden im Gaza-Krieg. Nach der Einigung auf eine erste Phase des US-Friedensplans will er mehr.
Nach der Einigung von Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans für den Gazastreifen hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten aufgefordert, sich an die Vereinbarung zu halten. „Alle Geiseln müssen in würdiger Weise freigelassen werden. Ein dauerhafter Waffenstillstand muss gesichert werden“, betonte Guterres in einer Mitteilung. Die Kämpfe müssten ein für alle Mal beendet werden, und der sofortige und ungehinderte Zugang von humanitären Hilfsgütern in den Gazastreifen müsse gewährleistet werden. „Das Leiden muss ein Ende haben“, forderte der UN-Generalsekretär.