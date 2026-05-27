Bei einem Polizeieinsatz nahe einer Schule in Oberesslingen wurden am Freitag mehrere Jugendliche verhaftet. Was bisher bekannt ist.

Am vergangenen Freitag hat ein Polizeieinsatz im Umfeld der Realschule Oberesslingen für Aufregung gesorgt. Aus welchem Grund die Beamten am Vormittag des 22. Mai mit mehreren Kräften vor Ort waren, dazu machte das Landeskriminalamt (LKA) zunächst keine Angaben. Erst am späten Dienstagnachmittag informierte die Stuttgarter Behörde über das Einsatzgeschehen.

Den Angaben zufolge haben Ermittler des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg im Esslinger Stadtteil Oberesslingen an jenem Freitag mehrere Jugendliche festgenommen. Vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wird vorgeworfen, eine „schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person“ geplant zu haben. Bei dem mutmaßlichen Opfer soll es sich ebenfalls um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Gegen einen der festgenommenen Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen, teilt das LKA mit. Gegen einen weiteren Jugendlichen liegt ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Beide Beschuldigte sitzen nun in Untersuchungshaft. Die zwei weiteren Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ermittlungen wegen schweren Missbrauchs von Kindern

Die Behörden sind auf die geplante Tat „im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“ aufmerksam geworden, teilt das LKA mit. „Durch die Ermittlungen und den schnellen Zugriff konnte die geplante Gewalttat erfolgreich verhindert werden“, heißt es weiter.

Einer der Beschuldigten hat den Angaben zufolge bei seiner Festnahme einen Schlagring mit sich geführt. Zudem wurden bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mehrere Mobiltelefone und elektronische Datenträger sichergestellt. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg bearbeitet seit 2024 ermittlungstechnisch besonders anspruchsvolle Fälle. Foto: Uli Deck/dpa

Keine weiteren Angaben aus „ermittlungstaktischen Gründen“

„Aus ermittlungstaktischen Gründen und in Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts der minderjährigen Beschuldigten können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden“, stellt das Landeskriminalamt klar. Die Ermittlungsarbeit werde fortgesetzt.

Für die Kinder und Jugendlichen, die sich zum Einsatzzeitpunkt in der Schule befanden, habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, versichert das LKA. Schülerinnen und Schüler, die am Freitagvormittag auf die laufenden Polizeimaßnahmen aufmerksam wurden, seien mit Unterstützung von Lehrkräften vorsorglich vorübergehend in ihre Klassenzimmer geschickt worden. Die Schulleitung informierte die Eltern gegen 11.30 Uhr über den Polizeieinsatz in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg ist eine landesweit zuständige Spezialeinheit der Justiz zur Bekämpfung virtueller Kriminalität. Es ist der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe zugeordnet und bearbeitet seit 2024 ermittlungstechnisch besonders anspruchsvolle Fälle.