Bei einem Polizeieinsatz nahe einer Schule in Oberesslingen wurden am Freitag mehrere Jugendliche verhaftet. Was bisher bekannt ist.
27.05.2026 - 09:30 Uhr
Am vergangenen Freitag hat ein Polizeieinsatz im Umfeld der Realschule Oberesslingen für Aufregung gesorgt. Aus welchem Grund die Beamten am Vormittag des 22. Mai mit mehreren Kräften vor Ort waren, dazu machte das Landeskriminalamt (LKA) zunächst keine Angaben. Erst am späten Dienstagnachmittag informierte die Stuttgarter Behörde über das Einsatzgeschehen.