 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Geplanter Mord

Nach Einsatz nahe Esslinger Schule Geplanter Mord

Nach Einsatz nahe Esslinger Schule: Geplanter Mord und sexueller Kindesmissbrauch – Vier Teenager festgenommen
1
Festnahme: Zwei der vier tatverdächtigen Jugendlichen sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Foto: IMAGO/onw-images

Bei einem Polizeieinsatz nahe einer Schule in Oberesslingen wurden am Freitag mehrere Jugendliche verhaftet. Was bisher bekannt ist.

Reporter: Elke Hauptmann (eh)

Am vergangenen Freitag hat ein Polizeieinsatz im Umfeld der Realschule Oberesslingen für Aufregung gesorgt. Aus welchem Grund die Beamten am Vormittag des 22. Mai mit mehreren Kräften vor Ort waren, dazu machte das Landeskriminalamt (LKA) zunächst keine Angaben. Erst am späten Dienstagnachmittag informierte die Stuttgarter Behörde über das Einsatzgeschehen.

 

Den Angaben zufolge haben Ermittler des Cybercrime-Zentrums Baden-Württemberg im Esslinger Stadtteil Oberesslingen an jenem Freitag mehrere Jugendliche festgenommen. Vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wird vorgeworfen, eine „schwere Straftat zum Nachteil einer weiteren Person“ geplant zu haben. Bei dem mutmaßlichen Opfer soll es sich ebenfalls um einen Jugendlichen gehandelt haben.

Gegen einen der festgenommenen Jugendlichen wurde Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen, teilt das LKA mit. Gegen einen weiteren Jugendlichen liegt ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor. Beide Beschuldigte sitzen nun in Untersuchungshaft. Die zwei weiteren Tatverdächtigen wurden den Angaben zufolge nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Ermittlungen wegen schweren Missbrauchs von Kindern

Die Behörden sind auf die geplante Tat „im Rahmen von anderweitigen Ermittlungen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“ aufmerksam geworden, teilt das LKA mit. „Durch die Ermittlungen und den schnellen Zugriff konnte die geplante Gewalttat erfolgreich verhindert werden“, heißt es weiter.

Einer der Beschuldigten hat den Angaben zufolge bei seiner Festnahme einen Schlagring mit sich geführt. Zudem wurden bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen mehrere Mobiltelefone und elektronische Datenträger sichergestellt. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg bearbeitet seit 2024 ermittlungstechnisch besonders anspruchsvolle Fälle. Foto: Uli Deck/dpa

Keine weiteren Angaben aus „ermittlungstaktischen Gründen“

„Aus ermittlungstaktischen Gründen und in Hinblick auf den Schutz des Persönlichkeitsrechts der minderjährigen Beschuldigten können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden“, stellt das Landeskriminalamt klar. Die Ermittlungsarbeit werde fortgesetzt.

Unsere Empfehlung für Sie

Ermittler aus Baden-Württemberg: Mutmaßlicher Betreiber von Fake-Onlineshops gefasst

Ermittler aus Baden-Württemberg Mutmaßlicher Betreiber von Fake-Onlineshops gefasst

Mehr als 1000 Opfer, mindestens 323.000 Euro Schaden: Nach jahrelanger Suche wurde ein mutmaßlicher Fakeshop-Betreiber auf Mallorca gefasst.

Für die Kinder und Jugendlichen, die sich zum Einsatzzeitpunkt in der Schule befanden, habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, versichert das LKA. Schülerinnen und Schüler, die am Freitagvormittag auf die laufenden Polizeimaßnahmen aufmerksam wurden, seien mit Unterstützung von Lehrkräften vorsorglich vorübergehend in ihre Klassenzimmer geschickt worden. Die Schulleitung informierte die Eltern gegen 11.30 Uhr über den Polizeieinsatz in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg ist eine landesweit zuständige Spezialeinheit der Justiz zur Bekämpfung virtueller Kriminalität. Es ist der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe zugeordnet und bearbeitet seit 2024 ermittlungstechnisch besonders anspruchsvolle Fälle.

Weitere Themen

Neue Blitzer: 675.000 Euro mehr pro Jahr – Will Esslingen im Blitzer-Ranking aufsteigen?

Neue Blitzer 675.000 Euro mehr pro Jahr – Will Esslingen im Blitzer-Ranking aufsteigen?

Es geht in erster Linie um die Sicherheit, nicht um die Einnahmen, sagt die Stadt. Aber warum werden dann zwei neue Blitzer angeschafft, um mehr Geld einzunehmen?
Von Frederic Feicht
In flagranti erwischt: Zeugen halten mutmaßlichen Einbrecher in Reichenbach fest

In flagranti erwischt Zeugen halten mutmaßlichen Einbrecher in Reichenbach fest

Ein 23-Jähriger soll in einen Imbiss in Reichenbach im Kreis Esslingen eingebrochen sein. Der Mann wurde mithilfe aufmerksamer Zeugen geschnappt.
Von Greta Gramberg
Stundenlange Sperrung: Schwerer Unfall zwischen Esslingen und Aichwald

Stundenlange Sperrung Schwerer Unfall zwischen Esslingen und Aichwald

Infolge eines Verkehrsunfalls bei Aichwald ist eine Frau schwer verletzt worden. Die Unfallstelle an der Hauptverkehrsstraße von Esslingen auf den Schurwald war stundenlang gesperrt.
Von Greta Gramberg
Bewaffneter Tankstellenüberfall: Person verletzt – Polizei Esslingen bittet um Hinweise

Bewaffneter Tankstellenüberfall Person verletzt – Polizei Esslingen bittet um Hinweise

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle in Esslingen veröffentlicht die Polizei weitere Informationen zum Tathergang. Eine Person sei verletzt worden.
Von Greta Gramberg
Ehemaliger Esslinger Dekan: „Demutsübung“: Warum sein neuer Job für Bernd Weißenborn ein Härtetest ist

Ehemaliger Esslinger Dekan „Demutsübung“: Warum sein neuer Job für Bernd Weißenborn ein Härtetest ist

Ein Kirchenmann mit neuen Aufgaben: Bernd Weißenborn, der ehemalige evangelische Esslinger Dekan, und ein herausfordernder Rollentausch.
Von Simone Weiß
Ostfildern: Wie schützt man sich vor Hochwasser?

Ostfildern Wie schützt man sich vor Hochwasser?

Die Stadt Ostfildern ruft Bürger zur Vorsorge auf. Im Stadtgebiet laufen viele Projekte für den Schutz vor Wassermassen.
Von Elisabeth Maier
Kirchheim/Plochingen: Exhibitionismus in S-Bahn – Jugendliche beschweren sich

Kirchheim/Plochingen Exhibitionismus in S-Bahn – Jugendliche beschweren sich

Jugendliche erleben einen Vorfall mit einem Exhibitionisten in einer S-Bahn zwischen Kirchheim und Plochingen. Kurz darauf meldet die Polizei eine Festnahme.
Von Greta Gramberg
Nach Einsatz nahe Esslinger Schule: Geplanter Mord und sexueller Kindesmissbrauch – Vier Teenager festgenommen

Nach Einsatz nahe Esslinger Schule Geplanter Mord und sexueller Kindesmissbrauch – Vier Teenager festgenommen

Bei einem Polizeieinsatz nahe einer Schule in Oberesslingen wurden am Freitag mehrere Jugendliche verhaftet. Was bisher bekannt ist.
Von Elke Hauptmann
Überfall in Esslingen: Mitarbeiter mit Pistole bedroht – Zwei Unbekannte rauben Tankstelle aus

Überfall in Esslingen Mitarbeiter mit Pistole bedroht – Zwei Unbekannte rauben Tankstelle aus

In Esslingen haben in der Nacht zum Mittwoch zwei noch unbekannte Täter einen Mitarbeiter einer Tankstelle mit einer Schusswaffe bedroht und gezwungen, Bargeld zu übergeben.
Von Robert Korell
Kirchheim/Teck: Gas ausgetreten – Zwölf Menschen in Sicherheit gebracht

Kirchheim/Teck Gas ausgetreten – Zwölf Menschen in Sicherheit gebracht

Früh am Morgen schlagen die Messgeräte Alarm: In Kirchheim unter Teck wird ein Wohnhaus wegen erhöhter Gaskonzentration evakuiert. Was ist bislang bekannt?
Weitere Artikel zu Esslingen Missbrauch Oberesslingen Teenager Polizeieinsatz Hawelka Cyberkriminalität
 
 