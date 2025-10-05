Beim Heidenheimer Sieg gegen den FC Augsburg vor einer Woche verunglückt ein Fan schwer. Der Unfall beschäftigt auch die Spieler des Fußball-Bundesligisten weiterhin.
05.10.2025 - 19:28 Uhr
Gut eine Woche nach dem Unfall eines Zuschauers im heimischen Stadion haben die Profis des 1. FC Heidenheim neue Informationen zum schwer verunglückten Fußball-Fan bekommen. „Heute vor dem Spiel wurde uns mitgeteilt, dass es dem Fan den Umständen entsprechend ein bisschen besser geht“, sagte Rechtsverteidiger Omar Traoré nach der Heidenheimer 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart.