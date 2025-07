Titel verloren, Herzen gewonnen. Nach dem Aus im EM-Halbfinale gegen Spanien blicken Kapitänin Giulia Gwinn und DFB-Präsident Bernd Neuendorf optimistisch nach vorn.

dpa 24.07.2025 - 12:34 Uhr

Zürich - Trotz des erneut verpassten EM-Titels sieht Kapitänin Giulia Gwinn die Zukunft der deutschen Fußballerinnen positiv. "Es ist eine super junge Mannschaft und was vor allem hängen bleibt, ist das, was wir zu leisten imstande sind. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr", sagte die verletzte Kapitänin einen Tag nach dem 0:1 im Halbfinale gegen Spanien am Teamhotel in Zürich. "Wir haben eine unfassbar gute Grundlage auch in den nächsten Jahren auf dem Platz." Für den Frauenfußball sei der nächste Schritt gemacht worden.