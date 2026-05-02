Seit dem Machtwechsel in Syrien sind laut UNHCR schon viele Flüchtlinge dorthin zurückgekehrt – die meisten aus benachbarten Staaten. Aus Deutschland sind es bislang wenige Tausend.
02.05.2026 - 14:29 Uhr
Berlin - Seit dem Machtwechsel in Syrien Ende 2024 sind nach UN-Angaben rund 1,63 Millionen Flüchtlinge in das Land zurückgekehrt. Bis zum 30. April 2026 kehrten laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR aus der Türkei fast 640.000, aus dem Libanon etwa 630.000 und aus Jordanien rund 285.000 Syrer in ihr Herkunftsland zurück. Über Zahlen des UNHCR bis zum Stichtag 16. April hatte zuvor die "Welt am Sonntag" berichtet.