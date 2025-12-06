Zwei Wochen lang war die Strecke ausgebremst. Jetzt fährt das „Wiesel“ wieder mit doppelter Kraft – was Pendler dazu wissen müssen.
06.12.2025 - 11:45 Uhr
Zwei Wochen lang fehlte ein wichtiger Teil im Takt der Wieslauftalbahn. Jetzt kehrt er zurück: Das bei der Entgleisung am 22. November beschädigte Fahrzeug ist repariert. Das hat das Landratsamt am Freitagnachmittag mitgeteilt. Ein defektes Drehgestell sei ersetzt worden – nun könne das „Wiesel“ ab Montag, 8. Dezember, wieder in Doppeltraktion fahren. Die Ersatzbusse, die kurzfristig eingesprungen waren, entfielen damit.