Thomas Müller wechselte vergangenen Sommer von München nach Kanada, seine Frau Lisa blieb in Bayern. Schon lange wurde über die Beziehung des beiden spekuliert. Nun gibt es eine offizielle Erklärung.

dpa 03.06.2026 - 20:09 Uhr

München - Fußballstar Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen. Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der "Bild"-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es. Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.