Alexander Zverev kehrt in den Davis-Cup zurück. Deutschlands bester Tennisspieler gibt im Viertelfinale sein Comeback für die DTB-Auswahl. Für den Weltranglistendritten ist dies gar ein Debüt.
20.10.2025 - 13:34 Uhr
München - Alexander Zverev kehrt nach fast drei Jahren ins Davis-Cup-Team zurück. Der 28-Jährige will beim Finalturnier im November in Italien antreten. Zverev sagte dem Deutschen Tennis-Bund trotz körperlicher Probleme in jüngster Zeit für das Event in Bologna zu. Erstmals seit Februar 2023 und zum ersten Mal überhaupt beim Finalturnier könnte der Olympiasieger von 2021 bei dem traditionsreichen Mannschaftswettkampf damit spielen.