Ein 57-Jähriger aus Steinheim (Kreis Ludwigsburg) sitzt seit einer Razzia im April in U-Haft. Er muss sich wegen unerlaubten Kokainhandels vor einem Amtsgericht verantworten.

Die Mafia-Razzia in Steinheim Anfang April hatte für Aufsehen gesorgt. Zwar ist es längst kein Geheimnis mehr, dass gerade der Südwesten zu den Mafia-Hotspots in der Bundesrepublik zählt. Doch Straßensperrungen, Knallgeräusche und eine Festnahme sind dann doch nichts Alltägliches. Am Dienstag begann nun vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt der Prozess gegen den 57-Jährigen aus dem Ortsteil Höpfigheim und zwei Mitangeklagte.

Dem Hauptangeklagten aus Höpfigheim wird unerlaubtes Handeln mit Betäubungsmittel sowie unerlaubter Besitz von Munition vorgeworfen. Ein Mitangeklagter muss sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie unerlaubten Besitzes von Waffen verantworten, der dritte Angeklagte wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.

Angeklagter soll Kokain weiterverkauft haben

Der Hauptangeklagte, der derzeit in Heilbronn in Untersuchungshaft sitzt, soll Anfang April 2021 mit einem Geschäftspartner geplant haben, Gastronomiebetriebe im Raum Stuttgart mit Kokain zu beliefen. Die beiden sollen dafür 50 Gramm Kokain bei einem Lieferanten in Ludwigshafen zu einem Preis von 45 Euro pro Gramm gekauft haben, anschließend, so der Vorwurf, sollte es im Raum Stuttgart für 60 Euro pro Gramm weiterverkauft werden.

Einer der Abnehmer soll der Mitangeklagte (42) gewesen sein, einst Inhaber einer Pizzeria in Stuttgart. Bei einem ersten Treffen im April 2021 kaufte er rund 15 Gramm Kokain, welche er vom dritten Angeklagten (54) bekommen haben soll, der als Vermittler auftrat. Kurze Zeit später bestellte er weitere zehn Gramm. Bei der großangelegten Razzia Anfang April diesen Jahres wurden bei ihm zwei Schlagringe und bei Gaetano B. zehn scharfe Patronen gefunden.

Unsere Empfehlung für Sie

Bei der Eröffnung der Hauptverhandlung gegen die drei italienischen Staatsbürger vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt wurde nur die Anklage verlesen. Fortsetzungstermine sind für den 21. und 24. Oktober sowie den 4. und 20. November geplant.