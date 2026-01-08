Einige Tage nach der Kommandoaktion des US-Militärs in Caracas nennt die venezolanische Regierung eine Opferzahl. Getötete Soldaten werden bereits mit allen Ehren beigesetzt.

dpa 08.01.2026 - 04:01 Uhr

Caracas - Bei dem US-Angriff in Caracas am Wochenende zur Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro sind nach venezolanischen Regierungsangaben rund 100 Menschen getötet worden. Etwa genau so viele seien bei dem "schrecklichen Angriff" verletzt worden, sagte Innenminister Diosdado Cabello. Die Opferzahl könne noch weiter ansteigen. Unter den Getöteten seien auch Zivilisten, darunter Frauen, die zur Zeit des Angriffs in ihren Häusern schliefen, sagte Cabello. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.