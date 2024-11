In Hochdorf wird ein Mann angegriffen und getötet. Einen Verdacht gibt es zwar. Aber es bleiben viele Fragen.

red/dpa/lsw 16.11.2024 - 10:15 Uhr

Nach einem tödlichen Angriff in Hochdorf (Kreis Esslingen) versucht eine Sonderkommission der Polizei, die zahlreichen offenen Fragen zu der Tat zu klären. Verdächtigt wird ein 24-Jähriger, der den Mann am Freitagmittag mit einem scharfen Gegenstand attackiert und so schwer verletzt haben soll, dass Rettungskräfte dem 56 Jahre alten Opfer nicht mehr helfen konnten. Die Ermittler gehen nach Auskunft eines Polizeisprechers von einem Tötungsdelikt aus. Im Laufe des Tages soll ein Haftrichter entscheiden, ob der festgenommene Verdächtige in Untersuchungshaft kommt.