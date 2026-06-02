Vier Jugendliche sind kürzlich in Esslingen festgenommen worden, einer wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Nehmen solche Taten zu? Gespräch mit einer Expertin.
02.06.2026 - 16:10 Uhr
Das Alter der kürzlich in Esslingen festgenommenen Jugendlichen macht betroffen: Vier 14- bis 16-Jährige sollen sich zum Mord verabredet haben, einer ist des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verdächtig. Sind sexuelle Übergriffe durch Kinder und Jugendliche ein zunehmendes Problem? Andrea Haygis von der Fachberatungsstelle Wildwasser in Esslingen spricht über ihre Erfahrungen.