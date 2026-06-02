Vier Jugendliche sind kürzlich in Esslingen festgenommen worden, einer wegen des Verdachts auf schweren sexuellen Kindesmissbrauch. Nehmen solche Taten zu? Gespräch mit einer Expertin.

Das Alter der kürzlich in Esslingen festgenommenen Jugendlichen macht betroffen: Vier 14- bis 16-Jährige sollen sich zum Mord verabredet haben, einer ist des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verdächtig. Sind sexuelle Übergriffe durch Kinder und Jugendliche ein zunehmendes Problem? Andrea Haygis von der Fachberatungsstelle Wildwasser in Esslingen spricht über ihre Erfahrungen.

„Es ist eine andere Arbeit, Schutz für die Betroffenen herzustellen“, sagt Haygis. Mit Bezug auf Übergriffe unter Jugendlichen und Kindern habe es lange Zeit wenig Bewusstsein dafür gegeben, dass diese Vorfälle ernst genommen werden müssen. Dass es Grenzen brauche für Übergriffige und Schutz für Betroffene. Haygis und ihre Kolleginnen helfen vor allem Kindern und Jugendlichen, die betroffen von sexualisierter Gewalt sind, sowie Personen in deren Umfeld. Diese werde durch Erwachsene, aber auch Jugendliche oder Kinder ausgeübt. In etwa einem Viertel der 128 Fälle mit minderjährigen Betroffenen, die Wildwasser im Jahr 2025 bearbeitet hatte, seien Kinder oder Jugendliche übergriffig geworden.

Jugendlicher im Visier: Festnahme in Esslingen wegen schweren sexuellen Missbrauchs

Wie genau der Verdacht gegen den Jugendlichen lautet, der am 22. Mai mit drei weiteren festgenommen wurde, dazu äußern sich die Ermittlungsbehörden nicht. Bekannt ist, dass die Person im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen ein Onlinenetzwerk ins Visier der Ermittler geraten war. Gegen den Jugendlichen wurde ein Haftbefehl wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern erlassen und in Vollzug gesetzt. Auch Andrea Haygis kennt den Vorfall nur aus den Medien und kann sich dazu nicht konkret äußern. Wenn es um schweren sexuellen Kindesmissbrauch im Rahmen von Onlinenetzwerken gehe, kämen Fälle häufig im Rahmen internationaler Ermittlungen ans Licht. „Damit haben wir schon immer mal wieder zu tun“, sagt die Kinderschutzexpertin von der Arbeit mit Betroffenen bei Wildwasser Esslingen. Wie oft Jugendliche unter Verdacht stehen, dazu habe sie aber keine Zahlen. „Es ist aber nichts, was alltäglich ist.“

Jedoch: „Übergriffe unter Jugendlichen gab es schon immer“, sagt Haygis, die unter anderem Ausbildungen als Kunst- und Traumatherapeutin hat. Relativ neu sei die digitale sexualisierte Gewalt, bei der eine höhere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen unter Täterinnen und Tätern zu verzeichnen sei.

Digitale Medien und sexualisierte Gewalt: Vielen Jugendlichen fehlt Bewusstsein, wie sie sich schützen können

Dieser Umstand sei dem Medium geschuldet. Die Nutzung digitaler Medien und Plattformen gehöre für Kinder und Jugendliche zum Alltag. Zur Selbstdarstellung würden Fotos und Filme an andere verschickt oder online gestellt. „Ich teile also freiwillig Bilder von mir - das ist an sich noch nicht schlimm“, sagt Haygis. Doch wenn diese ohne Einverständnis weitergegeben oder zur Erpressung genutzt würden, dann sei das übergriffig.

Andrea Haygis von der Fachberatungsstelle Wildwasser Esslingen Foto: Greta Gramberg

Bei vielen Jugendlichen gebe es wenig Bewusstsein dafür, sich zu schützen, die Grenzenlosigkeit der digitalen Welt mache verführbar. Ob es der Exfreund sei, der ein Mädchen mit Fotos erpresse, um den Kontakt aufrecht zu erhalten. Oder eine fremde Person über ein Onlinenetzwerk, die Kinder oder Jugendliche zu sexuellen oder selbstverletzenden Handlungen und die Erstellung weiteren Bildmaterials zwinge. Oft richte sich die Gewalt auch unter jüngeren Beteiligten gegen Menschen, die vermeintlich schwächer oder anders seien. Es gehe um Macht und Abgrenzung.

Ohnmacht und Vertrauensbruch: Die Folgen für junge Betroffene von sexualisierter Gewalt

Dass sexualisierte Gewalt durch Kinder oder Jugendliche ausgeübt werde, mache es für die Betroffenen nicht weniger schlimm, sagt Haygis. Die persönliche Erfahrung von Ohnmacht, ausgeliefert zu sein und verletzt zu werden, gehe häufig einher mit Vertrauensbrüchen und großen Enttäuschungen. Es bestehe die Gefahr von Traumafolgestörungen. Wenn der Übergriff im direkten Umfeld, etwa in der Freundesgruppe geschehe, bedeute das für die Opfer, ihr soziales Netz zu verlieren. „Sie haben dann beispielsweise Schwierigkeiten, in die Schule zu gehen und sich sicher zu fühlen.“

Wildwasser betreut betroffene Minderjährige und Erwachsene, arbeitet aber auch mit Bezugspersonen und Fachkräften zusammen. Und mit übergriffigen Kindern und Jugendlichen bis 12. Ältere Täterinnen und Täter haben eine Anlaufstelle bei Kompass in Kirchheim. Es gehe darum, zu schauen, was die Hintergründe seien. „Sie haben möglicherweise selbst verstörende Erfahrungen gemacht“, sagt Haygis. „Das heißt aber nicht, dass das immer so ist.“

Wichtig seien auch Schutzkonzepte, wie es sie beispielsweise in einigen Esslinger Schulen gibt. Sie definieren unter anderem Melde- und Interventionswege, Präventionsarbeit mit Schülerinnen und Schülern sowie Ansprechpersonen.

Sexualisierte Gewalt: Statistik und Studien

Kreis Esslingen

Wie viele Kinder und Jugendliche bei Fällen von sexualisierter Gewalt zu den Tatverdächtigen zählen, dazu gibt es in der polizeilichen Kriminalstatistik für den Kreis Esslingen keine Daten. Nach Auskunft des zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen ist aber die Zahl der minderjährigen Opfer und Tatverdächtigen bei Straftaten in den vergangenen Jahren insgesamt gestiegen. Fälle von Gewalt in Online-Communities seien im Präsidiumsbereich sehr selten. „Erfahrungsgemäß dürfte es hier aber ein hohes Dunkelfeld geben, weil die Delikte selten angezeigt werden“, teilt die Pressestelle des Reutlinger Präsidiums mit.

Deutschland

Laut Angaben der Bundesbeauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs ergeben Forschungen aus den vergangenen Jahren, dass davon auszugehen ist, dass etwa ein bis zwei Schülerinnen und Schüler in jeder Schulklasse von sexueller Gewalt betroffen waren oder sind. Befragungen von älteren Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Speak!-Studie weisen zudem darauf hin, dass Übergriffe durch Gleichaltrige häufig sind.