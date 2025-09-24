Die Ermittlungen zum verheerenden Feuer, das in Waiblingen eine Autowerkstatt zerstört hat, laufen weiter. Die Polizei hat inzwischen klare Hinweise auf die Brandursache.
Die Polizei ermittelt nach wie vor im Fall des Großbrands, der am Nachmittag des 8. September im Gewerbegebiet Eisental in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in einer Autowerkstatt gewütet hat. Der Kfz-Betrieb in der Eisentalstraße wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Der Brand, der gegen 16 Uhr bemerkt worden war, hatte eine gewaltige schwarze Rauchsäule verursacht, die weithin sichtbar war.