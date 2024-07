Am Dienstagnachmittag verliert ein Mädchen im Höhenfreibad Killesberg einen Finger. Eine Stuttgarterin kritisiert das Badepersonal – der Pressesprecher weist die Vorwürfe zurück.

Johannes Röckinger 12.07.2024 - 18:52 Uhr

Mit Verärgerung hat sich am Freitag eine Stuttgarterin an unsere Redaktion gewandt. Sie habe den tragischen Vorfall im Höhenfreibad Killesberg anders wahrgenommen, wie es der Pressesprecher der Stuttgarter Bäderbetriebe, Jens Böhm, in unserem Bericht vom vergangenen Mittwoch geschildert hatte. Ein Mädchen im Teenageralter hatte am vergangenen Dienstagnachmittag beim verbotenen Versuch über den etwa 1,80 Meter hohen Zaun des Freibads zu klettern, ihren Finger verloren.