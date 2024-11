Nach den Ausschreitungen in Amsterdam im Zuge des Spiels einer israelischen Fußballmannschaft gegen Ajax Amsterdam zeigen sich Politiker und Institutionen, darunter die UEFA, entsetzt.

red/epd/AFP 08.11.2024 - 13:27 Uhr

Nach Angriffen auf israelische Fußballfans am Donnerstagabend in Amsterdam hat sich der Zentralrat der Juden in Deutschland entsetzt gezeigt. „Das sind Bilder des Schreckens. Die Hatz auf Juden ist wieder ausgebrochen“, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Freitag in Berlin. Dies seien keine Krawalle unter Fangruppen gewesen. Schuster sprach von einem „Armutszeugnis, dass Juden und Israelis in Westeuropa nicht mehr sicher sein können“.