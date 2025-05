Ein Gasleck brachte den Betrieb am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden durcheinander. Für Reisende läuft es dem Airport zufolge nun wieder normal.

red/dpa/lsw 14.05.2025 - 08:25 Uhr

Nach Verzögerungen am Vortag starten und landen Flugzeuge am Baden-Airpark am Mittwoch wieder planmäßig. „Der Betrieb läuft normal“, sagte Verkehrs-Bereichsleiter Eric Blechschmidt auf Anfrage in Rheinmünster.