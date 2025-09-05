Mit einer Gedenkfeier in Saarbrücken haben Politik und Bürger des im Einsatz erschossenen Polizisten gedacht. Ministerpräsidentin Rehlinger sprach von anhaltender Fassungslosigkeit.
Im Saarland ist bei einer Gedenkfeier am Freitag des vor rund zwei Wochen in Völklingen erschossenen Polizisten gedacht worden. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) sagte, das ganze Saarland sei „immer noch fassungslos“ von dem gewaltsamen Tod des 34-jährigen Polizisten. Auch nach zwei Wochen sei das „Entsetzen über die sinnlose, scheußliche Tat“ nicht geringer geworden.