Olaf Scholz besucht Anschlagsort in München

Die brutale Autofahrt in eine Menschenmenge in der bayerischen Landeshauptstadt hat große Bestürzung ausgelöst. Der Kanzler will den Tatort besuchen und sein Mitgefühl deutlich machen.

red/dpa 14.02.2025 - 15:36 Uhr

Nach dem Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an diesem Samstag zum Ort der Gewalttat kommen und der Verletzten gedenken.