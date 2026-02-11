Der von US-Präsident Trump angezettelte Grönland-Konflikt hat in der Nato für Entsetzen gesorgt. Jetzt wurde eine verstärkte Bündnispräsenz in der Arktis angeordnet.
11.02.2026 - 14:32 Uhr
Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis, um zur weiteren Entschärfung des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beizutragen. Wie Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich ankündigte, hat die Allianz dazu ihren Einsatz namens „Arctic Sentry“ (deutsch etwa: Wächter der Arktis) gestartet. Ziel sei es, eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete abzusichern, erklärte der US-General.