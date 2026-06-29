Zimmerermeister Simon Kienitz ist nach dem Brand am Leonberger Marktplatz federführend dabei, die Fachwerke der Gebäude stabil zu halten. Er ist beeindruckt von den Abläufen.

Die Arbeiten nach dem schweren Brand zweier Fachwerkhäuser in der Leonberger Altstadt dauern an. Zwar haben Feuerwehr und Abbruchunternehmen viele der zwingend notwendigen Arbeiten erledigt, ein Dach ist abgetragen und das andere notdürftig abgedichtet sowie das Gebälk gestützt. Dennoch geht es noch um vieles mehr. Einer, der seit Freitagabend mittendrin ist im Geschehen, ist Zimmerermeister Simon Kienitz. Der Leonberger, dessen Betrieb in Rutesheim steht, ist quasi ohne Pause auf den Beinen.

Kienitz wohnt unweit der Leonberger Altstadt und ist zudem Mitglied der Feuerwehr. Schon am Freitagabend war er sofort vor Ort, als gegen 23 Uhr der Dachstuhl des Hauses Markt 28 an der nördlichen Ecke der Leonberger Altstadt in Brand geraten war. In der extrem engen, historischen Bebauung konnte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf das östliche Nachbarhaus verhindern. Dass jedoch das südlich unmittelbar angrenzende Gebäude, Leonbergs geschichtsträchtiges „Hölderlin-Haus“, Schaden nahm, ließ sich trotz größter Mühen nicht vermeiden.

Mitarbeiter von Kienitz' Firma rückten ohne Murren an

Und genau hier kommt im Nachgang Simon Kienitz ins Spiel. Bereits am Samstag kontaktierte er vier Mitarbeiter seiner Firma. „Die haben das Auto mit Holz voll geladen und sind gekommen“, berichtet er. Den vor allem im „Hölderlin-Haus“ mit der Nummer 26 sei es darum gegangen, das Fachwerk zu sichern. In der Brandnacht hatte das Technische Hilfswerk hierbei die ersten notwendigen Schritte übernommen und erste Verstärkungshölzer eingezogen.

„Es muss vor allem gewährleistet werden, dass das Haus nicht gegen das eigentliche Brandgebäude drückt“, so Kienitz. Nicht eben hilfreich sei dabei ein bereits vorhandener struktureller Schaden am Fachwerk, der mit den Arbeiten nun zutage getreten sei. Die Konstruktion, für die seine Firma nun gesorgt hat, sei inzwischen auch von einem Statiker abgenommen worden. Für Stabilität ist also vorerst gesorgt. „Die oberste Priorität ist, alles so abzusichern, dass am Dienstag die Straße und die Läden drum herum wieder geöffnet werden können."

Simon Kienitz ist, trotz aller Betroffenheit, beeindruckt von den Abläufen. Die seien allesamt sehr unbürokratisch gewesen, die Einsatzkräfte hätten allesamt top zusammengearbeitet. „Nur deshalb ist hier nicht mehr passiert“, ist er sicher und lobt dabei auch die Stadtverwaltung. Ob und wie seine Firma am Ende für die Arbeiten bezahlt werde, sei für ihn derzeit vollkommen zweitrangig. „Wir machen das, weil den Leuten geholfen werden muss“, sagt er, „das ist eine Verpflichtung.“

Gerührt zeigt sich der erfahrene Feuerwehrmann auch darüber, dass die Einsatzkräfte in der Nacht von Privatpersonen mit Wasser und Verpflegung versorgt wurden. „Da haben alle mitgeholfen, das war schön zu sehen.“

Großbrand: Das Feuer auf dem Leonberger Marktplatz am Freitagabend war verheerend. Foto: SDMG / Schulz

Und manchmal muss auch der Zufall mitspielen: Auf einer Baustelle in der nahen Burghalde hatte Kienitz' Firma einen Teleskoplader stehen, der nun - zusätzlich zu einem Kran - bei den Arbeiten zum Einsatz kommt.

In der Brandnacht selbst leistete außerdem die Drohne des Leonberger Bevölkerungsschutzes ganze Arbeit. Mit ihrer Wärmebildkamera konnte sie den Einsatzkräften genau aufzeigen, wo sich in den betroffenen Gebäuden noch Glutnester befanden. „Wir haben sogar noch am Samstagmittag heiße Stellen gefunden“, so Kienitz, der die Hitze des Feuers am eigenen Leib gespürt hat. „Beim Mutter-Natur-Laden gegenüber sind die Fensterläden geschmolzen“, sagt er.

Niemand wurde verletzt - Katze ist verdattert, aber wohlauf

Besonders problematisch sei gewesen, dass in Haus Nummer 28 kein Innenangriff mehr gefahrlos möglich gewesen sei. Unter anderem drohten die zwei Kamine einzustürzen. Das Nachbargebäude konnten die Einsatzkräfte hingegen noch betreten, um den entstandenen Schwelbrand zu bekämpfen.

„Zum Glück ist niemand verletzt worden“, betont Kienitz nochmals. Beim Gedanken an die Menschen, die nun ihre Wohnungen und Geschäfte verloren haben, wird ihm allerdings ganz anders. Sie sind derzeit entweder privat oder unter städtischer Regie untergebracht. In den Sozialen Medien tauchten bereits die ersten Wohnungs-Suchanzeigen von Betroffenen auf.

Betroffen war übrigens auch eine Katze - das einzige Lebewesen, dessen Verbleib in der Brandnacht bis zuletzt unklar war. „Ich habe sie vorhin mit eigenen Augen gesehen, sie hat überlebt“, verkündet Simon Kienitz. Sie sei aber ganz schön verängstigt. „Ich hoffe, dass ich sie im Laufe des Tages noch einfangen kann“, sagt der Zimmerermeister.