Zimmerermeister Simon Kienitz ist nach dem Brand am Leonberger Marktplatz federführend dabei, die Fachwerke der Gebäude stabil zu halten. Er ist beeindruckt von den Abläufen.
29.06.2026 - 13:00 Uhr
Die Arbeiten nach dem schweren Brand zweier Fachwerkhäuser in der Leonberger Altstadt dauern an. Zwar haben Feuerwehr und Abbruchunternehmen viele der zwingend notwendigen Arbeiten erledigt, ein Dach ist abgetragen und das andere notdürftig abgedichtet sowie das Gebälk gestützt. Dennoch geht es noch um vieles mehr. Einer, der seit Freitagabend mittendrin ist im Geschehen, ist Zimmerermeister Simon Kienitz. Der Leonberger, dessen Betrieb in Rutesheim steht, ist quasi ohne Pause auf den Beinen.